Яку погоду прогнозують Львівщині у найближчі дні

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що сьогодні до кінця дня і завтра, 12 грудня, по місту Львову відбуватиметься налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними Sinoptik.ua, опади припиняться ближче до вечора, 11 грудня. У понеділок, 12 грудня снігопад знову відновиться на вечір. Денна температура повітря коливатиметься в межах 1-3 градусів морозу, а вночі 3-5 градусів нижче нуля.

До кінця робочого тижня на Львівщині можливі дощі, утім потепління буде короткочасним.

Усіх учасників дорожнього руху закликають зважати на прогноз погоди й бути обачними.

Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами, щоб водії могли вчасно помітити вас на дорозі (стрічки, наклейки, жилет тощо).

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.

Номер екстрених служб Львівщини 112.

Як відомо, у Львові через обледеніння зупинився електротранспорт.

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