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У Львові зафіксовано 8 обривів електромереж

Андрій Котенський

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Станом на зараз у Львові зафіксовано 8 обривів електромереж ЛКП «Львівсвітла». Зараз на місцях працюють аварійні бригади. Зокрема на вул. Володимира Великого,49, де впала опора. Про це повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

За словами Ірини Маруняк, через складні погодні умови вночі та зранку на вулицях міста працювало 70 одиниць техніки. Для посипання доріг використали 240 м3 піскосуміші і 33,5 т солі. Посипають магістральні дороги, підйоми, тротуари. Комунальні служби, зокрема двірники, продовжують працювати.

«Вночі і зранку на вулицях міста працювало 70 одиниць техніки. Працювало 32 піскорозкидувачі, 9 тракторців, працювали навантажувачі і інша техніка. Працювали також 23 мотоблоки, які очищали тротуари. Вони продовжують працювати і далі. Для посипання доріг використали 240 м3 піскосуміші і 33,5 т солі. Сіллю посипаємо 26 магістральних доріг і посипаємо тротуари.

Станом на зараз є 8 обривів електромереж ЛКП «Львівсвітла». Зараз на місцях працюють аварійні бригади. Зокрема на вул. Володимира Великого,49, де впала опора.

Працюють двірники. Так зранку працювало 1205 двірників. Роботи продовжуються», – повідомила Ірина Маруняк.

Як відомо, у Львові через обледеніння зупинився електротранспорт.

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