Через негоду на заході України затримуються дев’ять потягів

Через негоду, обледеніння контактної мережі та знеструмлення кількох ділянок на заході України затримується дев’ять потягів, повідомляє АТ «Укрзалізниця».

Наразі відомо про затримки таких потягів:

№961 Кошице — Мукачево +3 год;

№89 Київ — Перемишль +2 год 38 хв;

№45 Харків — Ужгород +2 год 47 хв;

№41 Дніпро — Трускавець +2 год 34 хв;

№23 Київ — Хелм +1 год 23 хв;

№93 Харків — Хелм +1 год 23 хв;

№3 Запоріжжя — Ужгород +1 год 20 хв;

№1 Харків — Івано-Франківськ +54 хв;

№85 Львів — Запоріжжя +46 хв.

Резервні тепловози вже працюють, де це необхідно, снігоборотьба в розпалі.

Як відомо, снігопад у Львові повалив 119 дерев. Зафіксовано 32 обриви у електромережі. Львів’ян закликають пересидіти негоду дома. Власникам автотранспорту радять не припарковувати свої машини біля будинків, а батькам – застерегти дітей про небезпеку падіння снігу та бурульок.

Як відомо, у Львові через обледеніння зупинився електротранспорт. І місті зафіксовано 8 обривів електромереж.

Яку погоду прогнозують Львівщині у найближчі дні дивіться тут.

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