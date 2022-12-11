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Через негоду на заході України затримуються дев’ять потягів

Андрій Котенський

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Через негоду, обледеніння контактної мережі та знеструмлення кількох ділянок на заході України затримується дев’ять потягів, повідомляє АТ «Укрзалізниця».

Наразі відомо про затримки таких потягів:

№961 Кошице — Мукачево +3 год;

№89 Київ — Перемишль +2 год 38 хв;

№45 Харків — Ужгород +2 год 47 хв;

№41 Дніпро — Трускавець +2 год 34 хв;

№23 Київ — Хелм +1 год 23 хв;

№93 Харків — Хелм +1 год 23 хв;

№3 Запоріжжя — Ужгород +1 год 20 хв;

№1 Харків — Івано-Франківськ +54 хв;

№85 Львів — Запоріжжя +46 хв.

Резервні тепловози вже працюють, де це необхідно, снігоборотьба в розпалі.

Як відомо, снігопад у Львові повалив 119 дерев. Зафіксовано 32 обриви у електромережі. Львів’ян закликають пересидіти негоду дома. Власникам автотранспорту радять не припарковувати свої машини біля будинків, а батькам – застерегти дітей про небезпеку падіння снігу та бурульок.

Як відомо, у Львові через обледеніння зупинився електротранспорт. І місті зафіксовано 8 обривів електромереж.

Яку погоду прогнозують Львівщині у найближчі дні дивіться тут.

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