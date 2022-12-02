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ЗСУ ліквідували сотню окупантів у Запорізькій області

Наталя Дуляба

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Українські військові вдарили по місцю дислокації окупантів у Запорізькій області і ліквідували близько сотні рашистів. Про це йдеться у зведенні Генштабу 2 грудня.

Так, російські загарбники продовжують зазнавати втрат. Підтверджено ураження 1 грудня району зосередження окупантів неподалік Кам’янського, що в Запорізькій області. Втрати склали до 100 осіб пораненими.

Також відомо, що 30 листопада – 1 грудня в окуповану Горлівку доставили близько 70 російських військових, які загинули під час боїв на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, у війні проти України РФ вже втратила більше 90 тисяч своїх військових. Йдеться лише про загиблих, кількість поранених є у рази більшою.

Напередодні Генштаб повідомляв, що рашисти, незважаючи на значні втрати, продовжують свої атаки на Донеччині. Разом із тим вони будуть лінію оборони на Сватівському і Лиманському напрямках, аби не допустили прориву ЗСУ.

На Запорізькому напрямку ворог відводить окремі підрозділи, але водночас взявся посилювати свої передові позиції.

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