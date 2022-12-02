В Україні вже ліквідували понад 90 тисяч російських солдат

За добу російська окупаційна армія в Україні позбулася ще майже сім сотень своїх військових і п’ятьох бойових броньованих машин. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 2 грудня становлять:
- особового складу ‒ близько 90 090 осіб ліквідовано (+650),
- танків ‒ 2916 одиниць (+1),
- бойових броньованих машин ‒ 5883 одиниць (+6),
- артилерійських систем – 1905 одиниці (+1),
- РСЗВ – 395 одиниць (+0),
- засоби ППО ‒ 210 одиниць (+0),
- літаків – 280 одиниць (+0),
- гелікоптерів – 262 одиниця (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 одиниці (+2),
- крилаті ракети ‒ 531 одиниця (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4464 одиниця (+23),
- спеціальна техніка ‒ 163 одиниці (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Всі дані уточнюються.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.
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Андрій Котенський