ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні вже ліквідували понад 90 тисяч російських солдат

Андрій Котенський

|

За добу російська окупаційна армія в Україні позбулася ще майже сім сотень своїх військових і п’ятьох бойових броньованих машин. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 2 грудня становлять:

  • особового складу ‒ близько 90 090 осіб ліквідовано (+650),
  • танків ‒ 2916 одиниць (+1),
  • бойових броньованих машин ‒ 5883 одиниць (+6),
  • артилерійських систем – 1905 одиниці (+1),
  • РСЗВ – 395 одиниць (+0),
  • засоби ППО ‒ 210 одиниць (+0),
  • літаків – 280 одиниць (+0),
  • гелікоптерів – 262 одиниця (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 одиниці (+2),
  • крилаті ракети ‒ 531 одиниця (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4464 одиниця (+23),
  • спеціальна техніка ‒ 163 одиниці (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Всі дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал