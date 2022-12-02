В Україні вже ліквідували понад 90 тисяч російських солдат

За добу російська окупаційна армія в Україні позбулася ще майже сім сотень своїх військових і п’ятьох бойових броньованих машин. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 2 грудня становлять:

особового складу ‒ близько 90 090 осіб ліквідовано (+650),

танків ‒ 2916 одиниць (+1),

бойових броньованих машин ‒ 5883 одиниць (+6),

артилерійських систем – 1905 одиниці (+1),

РСЗВ – 395 одиниць (+0),

засоби ППО ‒ 210 одиниць (+0),

літаків – 280 одиниць (+0),

гелікоптерів – 262 одиниця (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 одиниці (+2),

крилаті ракети ‒ 531 одиниця (+0),

кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4464 одиниця (+23),

спеціальна техніка ‒ 163 одиниці (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Всі дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

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