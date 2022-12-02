Окупанти посилюють передові позиції на Запорізькому напрямку, – Генштаб

На 282 добу на Донеччині тривають запеклі бої, на півдні російські окупаційні війська ведуть оборону. На Запорізькому напрямку ворог взявся посилювати свої передові позиції. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 2 грудня.

Протягом доби російські окупанти завдали 13 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ вздовж лінії зіткнення; 4 ракетних удари по цивільних об’єктах міст Дніпро і Запоріжжя, населеного пункту Зарічне Запорізької області та міста Костянтинівка на Донеччині. Також ворог здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Херсона, Антонівки та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку агресор здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’яч і Гай Чернігівської області та Нововасилівка, Ходине, Вовківка, Юнаківка та Запсілля на Сумщині.

На Слобожанському напрямку під обстрілами мінометів, ствольної та реактивної артилерії опинились райони населених пунктів Гур’їв, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Глибоке, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Обстріляв райони населених пунктів Берестове, Вишневе, Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Табаївка на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. Також завдав авіаударів неподалік Кислівки та Новоселівського.

На Лиманському та Бахмутському напрямках рашисти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Площанка, Макіївка і Терни Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Опитне на Донеччині.

На Авдіївському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення, обстріляли обʼєкти в районах Авдіївки, Водяного, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку російські війська ведуть оборонні дії. Із мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляли райони Вугледара, Павлівки та Пречистівки Донецької області. Неподалік Вугледара зафіксовано ворожі авіаудари.

На Запорізькому напрямку ворог посилює передові позиції та веде оборону. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області; Дорожнянка, Загірне, Залізничне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам’янське на Запоріжжі та Нікополь і Шолохове Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку агресор обороняється. Обстріляв з артилерії населені пункти на правому березі річки Дніпро, зокрема Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Дарʼївка, Молодіжне, Зеленівка та Дніпровське Херсонської області. Також окупанти не припиняють тероризувати обстрілами цивільне населення у Херсоні та його передмістях.

«У населеному пункті Михайлівка, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, ворог, бажаючи звинуватити Сили оборони України у знищенні цивільної інфраструктури, підпалив будівлю Михайлівського вищого професійного училища», – кажуть у Генштабі.

Разом із тим російські загарбники продовжують зазнавати втрат. Підтверджено ураження 1 грудня район зосередження окупантів неподалік Кам’янського, що в Запорізькій області. Втрати склали до 100 осіб пораненими. Того ж дня в Куп’янському районі Харківської області було збито ворожий гелікоптер.

Також відомо, що 30 листопада – 1 грудня в окуповану Горлівку доставили близько 70 військових РФ, які загинули під час боїв на Бахмутському напрямку.

Українська авіація протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два удари по позиціях зенітних ракетних комплексів ворога, а також удар по його взводному опорному пункту.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 5 пунктів управління, позицію засобів протиповітряної оборони ворога, два склади боєприпасів, 9 районів зосередження особового складу та чотири інших важливих об’єкти противника.

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