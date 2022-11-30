Рашисти зазнають втрат, але продовжують атакувати ЗСУ на Донбасі, ‒ Генштаб

На 280 добу війни російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирних українців та інфраструктуру міст. Незважаючи на те, що рашисти й надалі несуть значні втрати на Донеччині, вони все одно йдуть в атаки на ЗСУ. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, опублікованому 30 листопада.

За минулу добу українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

Водночас російські окупанти завдали два ракетні удари по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка на Харківщині та міста Слов’янськ Донецької області, здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку рашисти з мінометів та артилерійських систем обстріляли райони населених пунктів Манухівка, Ворожба, Проходи, Михайлівське та Майське Сумської області.

На Слобожанському напрямку ураження з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Красне, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Гатище, Амбарне, Петро-Іванівка та Дворічне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках агресор обороняється. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Першотравневе, Орлянське, Кислівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка на Луганщині. Завдав авіаційних ударів поблизу Макіївки.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Невельске, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Завдано авіаударів в районі Авдіївки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти ведуть оборонні дії. Ворожі танкові та артилерійські обстріли зафіксовано у районах населених пунктів Велика Новосілка, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Нескучне і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Загірне, Оріхів, Новоандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі. Також завдано авіаударів в районах Вугледара, Ольгівського та Степового.

На Херсонському напрямку вогневого ураження з реактивної артилерії зазнав район населеного пункту Кізомис. Російські загарбники не припиняють артилерійські обстріли підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема і Херсона.

Протягом минулого тижня в медзаклади тимчасово окупованого Донецька доставлено понад 720 поранених бійців російських окупаційних військ.

Також в тимчасово захопленій Горлівці одну з цивільних лікарень перепрофілювали на військовий шпиталь, куди повністю обмежений доступ місцевих мешканців. До хворих допускають виключно медичний персонал.

Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і два удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Наші воїни збили три дрони типу «Орлан-10». А підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили артилерійську систему та один інший важливий об’єкт окупантів.

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