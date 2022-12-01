На Сватівському та Лиманському напрямках окупанти будують лінію оборони

На 281 добу російські окупаційні війська продовжують наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а на Сватівському і Лиманському – будуть лінію оборони, аби не допустили прориву ЗСУ. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, опублікованому 1 грудня.

Ворог не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.

Аби не допустити просування українських воїнів на Сватівському та Лиманському напрямках, рашисти здійснюють інженерне обладнання лінії оборони. Продовжують переміщувати особовий склад, боєприпаси і пально-мастильні матеріали для комплектування та забезпечення нових підрозділів і тих, що зазнали втрат.

Протягом минулої доби ворог завдав два ракетні удари по цивільних об’єктах в населеному пункті Комишуваха Запорізької області, здійснив 41 авіаційний удар та 28 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема і по Херсону.

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка окремих ворожих підрозділів.

На Сіверському напрямку загарбники здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Середина Буда, Бачівськ, Білопілля, Будки та Краснопілля Сумської області.

На Слобожанському напрямку агресор продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів із російської артилерії зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Дворічна та Западне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках рашисти ведуть оборону. Зафіксований вогневий вплив ворога по районах населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Берестове, Дружелюбівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку окупанти й надалі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Північне, Залізне та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку російські війська намагаються покращити тактичне положення. Вогневого ураження з танків та артилерії різних типів зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельске, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Зафіксовано обстріли з усього спектру артилерії по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки, та Великої Новосілки на Донеччині.

На Запорізькому напрямку загарбники ведуть оборонні дії. Здійснили артилерійські обстріли по районах населених пунктів Загірне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку агресор обороняє раніше зайняті рубежі. Артилерійських та танкових обстрілів зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро в Херсонській області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та сам Херсон.

«Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки (лівий берег Дніпра, – ред.). З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та розосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань. Основна частина військ – це мобілізовані особи», – кажуть у Генштабі.

Разом із тим російські окупанти продовжують використовувати цивільні об’єкти на тимчасово захоплених територіях. Так, в приміщені школи одного із населених пунктів Запорізької області загарбники облаштували польовий шпиталь. Також відомо, що 28-29 листопада поранених рашистів евакуювали колоною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також чотири удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Водночас українські підрозділи збили дрон, ймовірно, типу «Орлан-10». Інформація уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 7 районів зосередження особового складу та ОВТ, склад паливно-мастильних матеріалів, а також 5 інших важливих об’єктів противника.

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