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Із російського полону визволили 1331 українця

Наталя Дуляба

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Україна повернула додому 1331 свого громадянина із російського полону. Про це повідомляє Координаційний штаб поводження з питань поводження з військовополоненими у своєму Telegram.

Серед звільнених є як українські військові, так і цивільні, чоловіки та жінки. Загалом станом на початок грудня Україна повернула з російського полону 1331 людину.

Нагадаємо, станом на кінець жовтня Україна визволила 978 своїх громадян із полону. Більше ніж за місяць додому вдалося повернути ще понад три сотні українців.

Останні обміни військовополоненими між Україною та Росією пройшли 23-24 листопада. Тоді додому повернулися ще 86 українців. Серед звільнених – захисники «Азовсталі», а також нацгвардійці, взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення РФ, а також на острові Зміїний.

Додамо, що обміном військовополонених із кінця весни займається українська розвідка. При цьому відомстві також діє Координаційний штаб поводження з питань поводження з військовополоненими. Він надає допомогу родинам та близьким захисників та захисниць, які потрапили в полон або зникли безвісти.

Після звільнення з полону Україна надає своїм громадянам всю необхідну медичну допомогу та виплачує одноразову матеріальну допомогу.

Детальну інструкцію про те, що робити, якщо ваша близька людина, яка служить у ЗСУ, потрапила в полон або зникла безвісти, читайте за цим посиланням. Також в Україні запустили чат-бот, за допомогою якого можна оперативно отримати інформацію про зниклих і військовополонених.

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