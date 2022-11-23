Із полону повернули ще 35 українських захисників

У середу, 23 листопада, Україна повернула додому ще 35 своїх військових, що потрапили в російський полон, та одного цивільного. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

Серед звільнених – захисники «Азовсталі», а також нацгвардійці, взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення РФ.

Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців Військово-морських Сил, одного бійця із ЗСУ. У звільненого цивільного була ампутована нога.

Нагадаємо, наприкінці жовтня і на початку листопада Україна повернула додому 52 та 107 своїх військових, які потрапили у російський полон. Серед них були військові з «Азовсталі», Чорнобильської зони, острова Зміїний.

До цих двох обмінів Україна визволила 978 своїх громадян із полону. Тепер додому повернули більше 1100 захисників.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.