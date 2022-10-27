З полону повернули 978 українців, – Міноборони

Із російського полону додому повернули вже 978 українців. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook.

Так, за вісім місяців повномасштабної війни Україна провела 28 обмінів військовополоненими і додому вже 978 своїх громадян. Серед них – 99 цивільних.

«Останніх кілька тижнів стали знаковими у питанні обмінів військовополоненими. Наша держава дбає про кожного, «не голосно», бо так потрібно. Ця тема надзвичайно чутлива, ми не поширюємо інформацію про деталі процесу порятунку, щоб не зашкодити й надалі цьому процесу. Робимо усе можливе, щоб захисники і захисниці повернулися додому», – написала Ганна Маляр.

Посадовиця додала, що перемовини щодо звільнення та обміни українських військовополонених тривають постійно. А ті українці, які повернулися додому, безкоштовно отримують необхідну медичну й психологічну допомоги.

«Звільнені з полону українські військовослужбовці проходять лікування та реабілітацію у державних медичних закладах під наглядом фахівців високого рівня й безкоштовно отримують повний спектр необхідних медичних послуг. Всі їхні потреби фінансуються державою у повному обсязі», – додала Ганна Маляр.

Нагадаємо, останній обмін відбувся 26 жовтня. Тоді в Україну повернулись 10 військовослужбовців, також привезли тіло американського добровольця.

Разом із тим точна кількість українців, що потрапили в полон окупантів, достеменно невідома. Лише зі самої «Азовсталі» вийшли понад 2500 захисників. Станом на кінець вересня відомо, що серед громадян України, які потрапили в російський полон, є 616 жінок, серед них є вагітні.

Обміном військовополонених із кінця весни займається українська розвідка. При цьому відомстві також діє Координаційний штаб поводження з питань поводження з військовополоненими. Він надає допомогу родинам та близьким захисників та захисниць, які потрапили в полон або зникли безвісти.

Після звільнення з полону Україна надає своїм громадянам всю необхідну медичну допомогу та виплачує одноразову матеріальну допомогу.

Детальну інструкцію про те, що робити, якщо ваша близька людина, яка служить у ЗСУ, потрапила в полон або зникла безвісти, читайте за цим посиланням. Також в Україні запустили чат-бот, за допомогою якого можна оперативно отримати інформацію про зниклих і військовополонених.

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