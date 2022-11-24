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Україна визволила з полону ще 50 своїх захисників

Наталя Дуляба

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В четвер, 24 листопада, із російського полону додому повернулись ще 50 захисників України. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

Серед звільнених полонених – 19 оборонців Маріуполя. 12 із них евакуювали з «Азовсталі». Також додому повернулися 15 військових, які потрапили у ворожий полон на ЧАЕС, ще 7 – на острові Зміїний.

Всі ці військові служать у Нацгвардії, Військово-морських Силах, ЗСУ, Держприкордонслужбі та Теробороні. Серед них є двоє офіцерів та 48 рядових і сержантів.

Зазначимо, напередодні Україна повернула з російського полону ще 35 своїх військових і одного цивільного. Детальніше читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, станом на кінець жовтня Україна визволила 978 своїх громадян із полону. Тепер ж додому повернули більше 1100 захисників.

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Фото: Андрій Єрмак

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