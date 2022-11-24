Обстріл Херсона: жертв стало більше

Унаслідок чергових обстрілів російських військових у Херсоні загинули семеро людей, ще більше 20 осіб отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Унаслідок російської атаки на житловий район Херсона станом на 23:07 год. кількість загиблих зросла до семи осіб. Ще 21 людина отримала поранення.

Нагадаємо, 24 листопада близько 17:00 год. російські загарбники з артилерії та РСЗО вкрили вогнем житловий район міста. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик.

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