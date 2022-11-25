На Львівщині оновили графік відключень світла

З 25 листопада у Львівській області діятиме оновлений графік погодинних вимкнень електроенергії. Про це йдеться у Facebook Львівобленерго.

У Львівобленерго пояснюють, що графік оновили «зважаючи на звернення споживачів, ситуацію в енергосистемі та для покращення логістики перемикань на підстанціях».

Тривалість орієнтовної відсутності електроенергії у графіку не змінилась — чотири години двічі на добу, але змінились терміни виключення та включення на одну годину. Наприклад, якщо раніше період вимкнень був з 4 до 8 години ранку, то тепер з 5 до 9 години.

Повний оновлений цілодобовий графік погодинних відключень:

• з 1 до 5 год.;

• з 5 до 9 год.;

• з 9 до 13 год.;

• з 13 до 17 год.;

• з 17 до 21 год.;

• з 21 до 1 год.

Ознайомитись з графіком для кожної з груп споживачів за днями тижня можна на сайті ПрАТ «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла»: https://poweroff.loe.lviv.ua/ . Також тут Ви можете дізнатись, до якої групи відключень належить Ваш будинок.

Енергетики наголошують, що погодинні відключення вводять за розпорядженням «Укренерго». Їх впровадження в дію можливе за відносно стабільної ситуації в енергосистемі, в іншому випадку запроваджують аварійні відключення, попередити про які заздалегідь неможливо.

Вказаний час відключень може збільшуватись на одну годину, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань. Окрім цього, у час повітряної тривоги працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах. Це теж може збільшити перерву в електропостачанні.

Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Вони випустили по Україні сім десятків ракет, 51 із них збила ППО. Були влучання в об’єкти енергетики, тому у всіх областях ввели екстрені знеструмлення. Без світла залишились всі українські АЕС, а також більшість тепло- та гідроелектростанцій.

Вдень 24 листопада 75% споживачів Львівської області були аварійно знеструмлені.

Вечері в Офісі президента повідомили, що фактично за добу енергетики зуміли відновити подачу електроенергії до областей України після масованої ракетної атаки РФ. Втім наразі потужності дозволяють подавати електрику населенню по кілька годин.

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