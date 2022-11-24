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У Львові зупинили рух трамваїв та тролейбусів

Анастасія Диняк

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До кінця доби 24 листопада трамваї та тролейбуси у Львові не курсуватимуть. Це пов’язано з відсутністю електропостачання на підстанціях живлення ЛКП «Львівелектротранс». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією начальника управління транспорту ЛМР Ореста Олеськіва, сьогодні на міських автобусних маршрутах працюватиме більше машин.     

«Наше комунальне АТП-1 сьогодні випускає більше автобусів на свої маршрути, зокрема з 17:00 год вже курсує 7 додаткових автобусів. Якщо завтра рух електротранспорту не вдасться відновити, то в ранкові пікові години наше АТП випустить на маршрути 16 додаткових автобусів», – зазначив Орест Олеськів.

Зазначимо, що сьогодні вдень 75% споживачів Львівської області були аварійно знеструмлені.

Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Вони випустили по Україні сім десятків ракет, 51 із них збила ППО. Були влучання в об’єкти енергетики, тому у всіх областях ввели екстрені знеструмлення. Без світла залишились всі українські АЕС, а також більшість тепло- та гідроелектростанцій.

Вечері 24 листопада в Офісі президента повідомили, що фактично за добу енергетики зуміли відновити подачу електроенергії до областей України після масованої ракетної атаки РФ. Втім наразі потужності дозволяють подавати електрику населенню по кілька годин.

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