Лукашенко залякує Україну «повним знищенням»

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський має зупинитися і піти на мирні переговори з країною-агресором Росією, якщо хоче уникнути величезних жертв і повного знищення України. Про це пише Українська правда з посиланням на провладний білоруський Telegram-канал Пул первого.

«Все в руках України. Не тому, що я хочу спихнути цю тему на Зеленського та Україну. Дійсно, все зараз у руках України. Якщо вони не хочуть загибелі, до того ж величезної кількості людей. Важко, тяжко, але треба зупинитися, треба це припинити, тому що далі буде повне знищення України… Це не те, що Путін говорив якось задовго до “операції”, що це загрожуватиме втратою державності, це буде знищення України. Треба зупинитися», – сказав Лукашенко.

Він також заявив, що під час Другої світової війни загинули 30 мільйонів людей (втрати СРСР – ред.), але зараз «ніхто про це і не згадує», а з Німеччиною «готові не просто розмовляти, а співпрацювати і дружити».

Самопроголошений президент Білорусі впевнений, що так само буде і з відносинами з українцями, а країна-агресор та її сателіти «напевно, зможуть пояснити навіть зараз українському народові, що сталося».

За словами Лукашенка, тему подій в Україні побіжно зачепили на саміті ОДКБ, який відбувся напередодні, але нібито це не було головною темою зустрічі лідерів держав-членів організації.

Як повідомляв Львівський портал, самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко регулярно робить одіозні заяви щодо повномасштабного вторгнення Росії. Наприклад, жорстокі вбивства російських військових у Бучі він назвав «спецоперацією англійців», згодом публічно стверджував, що Білорусь може воювати за захід України.

Влітку Лукашенко запевняв, що його країна виступає «миротворцем» у війні РФ проти України, а незабаром після цього став погрожувати Заходу ядерною зброєю.

Нещодавно білоруський диктатор анонсував повернення у його країну російських військових, після чого Білорусь із РФ розгорне спільне військо.

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