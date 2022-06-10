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лукашенко допускає, що Білорусь воюватиме за Західну Україну

Наталя Дуляба

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Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко 10 червня припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід». Про пише Європейська правда з посиланням на Zerkalo.io.

На думку лукашенка, Білорусь – це «об’єкт тиску» для Заходу, зокрема з геополітичних причин.

«Вони (Захід) досі не відійшли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ і туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт. А ми, тисячу майже кілометрів, цей балкон, його треба зрізати», – припускає він.

лукашенко додав, що «вони (тобто Захід) перед цим не зупиняться».

«Зайдуть вони з України Західної чи ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоби не відчепили. Тому що це для нас смерті подібне, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються навколо», – додав самопроголошений президент.

Також 10 червня лукашенко закликав білоруських чиновників зробити висновки з після виборчих протестів 2020 року і не допустити повторення українського сценарію.

Нагадаємо, влада Білорусі заявила про продовження військових навчань на кордоні з Україною та західними країнами. А ще самопроголошений президент александр лукашенко встиг зробити низку тривожних заяв: про створення оперативного командування для військ на кордоні з Україною, про купівлю російських С-400 та «Іскандерів» і навіть про створення «народного ополчення».

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