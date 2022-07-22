Лукашенко заявив, що Білорусь виступає «миротворцем» у війні в Україні

В інтерв’ю AFP самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що у війні Росії проти України Білорусь виконує «миротворчу роль». Також він відповів на питання чи втрутиться Білорусь у воєнні дії. Про це пише «Белта».

Так, в інтерв’ю Лукашенко озвучив головні тези російської пропаганди про те, що «Росія ще не починала війну», а в Україні наразі лише контрактники та регулярна армія РФ. Окрім того, він згадав про заклики президента України Володимира Зеленського до переговорів.

«Як тільки почався цей конфлікт, знаючи в цілому, без деталей, що відбувається і що станеться, я цілий день дзвонив до Зеленського і просив його: “Володя, сядь, будь ласка, за стіл переговорів. Це ж тобі не на шкоду. Спілкуйтеся. Будь-який мир завжди кращий за найкращу війну”», – йдеться в інтерв’ю.

Окрім того, самопроголошений президент зауважив, що рішення про офіційне визнання псевдореспублік «Л/ДНР» нічого не змінить для тимчасово окупованих Росією територій.

«Але якщо Криму, Луганську, Донецьку треба буде продовольство, цеглу, цемент, відновлювати та інше, ми їм допомагатимемо. Треба буде – визнаємо. Якщо в цьому буде сенс якийсь […] Тобто де-факто ми визнали, що є Крим, Луганськ та Донецьк. Тому що ми з ними співпрацюємо», – сказав він.

Також Лукашенко заявив, що наразі Білорусі немає сенсу долучатися до військових дій на території України і зауважив, що їхня роль «миротворча».

«Слухайте, припустимо, я б приєднався до цієї операції Росії в Україні. Я б щось додав до цього? Ні. Зброя у нас така, як у Росії. Людей військових у них вистачає для того, щоби воювати. Ми там просто не потрібні зараз», – зазначив він.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки МО України заявили, що Білорусь тримає сім військових батальйонів напоготові на кордоні з Україною, однак наразі прямий наступ є малоймовірним.

Додамо, що у Львові напрацювали план дій, якщо відубдеться вторгнення з боку Білорусі. У кожному районі Львова створять штаби оборони та продовжать формувати стратегічний резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання.