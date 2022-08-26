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лукашенко погрожує Заходу ядерною зброєю

Наталя Дуляба

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Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко пригрозив Заходу ядерною зброєю, заявивши, що білоруська військова авіація вже переобладнана під можливість її транспортування. Про це пише Суспільне із посиланням на Belta.

«Вони повинні розуміти, що ніякі вертольоти, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують. Ми колись із путіним в Пітері заявили, що переобладнуємо білоруські літаки Су-24 для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готово», – сказав лукашенко.

Зауважимо, що у зверненні з нагоди Дня Незалежності України американські дипломати заявили, що зосередженість режиму лукашенка виключно на збереженні влади підірвала суверенітет білорусі і поставила територію країни, її повітряний простір та інфраструктуру на службу військовим потребам росії.

Дипломати підкреслили, що США продовжать притягати режим лукашенка до відповідальності за порушення прав людини і політичні переслідування опозиції, а також за його підтримку війни рф проти України.

Як повідомляв Львівський портал, із початку повномасштабного вторгнення росії в Україну олександр лукашенко неодноразово відзначався одіозними заявами. До прикладу, на початку квітня він казав, що провів в Україні «власну спецоперацію зі звільнення білорусів», згодом він допустив, що білорусь може почати війну за Захід України.

А нещодавно лукашенко заявив, що білорусь взагалі виступає миротворцем у війні, яку веде росія проти України.

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