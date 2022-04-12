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Звірства рф у Бучі путін назвав фейком, а лукашенко – «спецоперацією англійців»

Наталя Дуляба

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Злочини російських військових у Бучі президент рф володимир путін назвав фейком, а самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко – «спецоперацією англійців». Про це вони заявили 12 квітня під час пресконференції на космодромі «Східний», пише Українська правда.

Звірства армії рф у Бучі на Київщині путін вважає таким же «фейком», яким, за його словами, були твердження міжнародних організацій про застосування хімічної зброї в Сирії.

«Щодо Бучі. Я часто розмовляю з колегами із західних країн. І коли вони кажуть “Буча”, я питаю: а ви у Рацці були колись?. Ви бачили, як це сирійське місто начисто, під саму землю, було знищено зверху американською авіацією, і там трупи в руїнах місяцями лежали й розкладалися? Діла нікому не було, ніхто навіть не помітив. Як ніхто не згадує сотні вбитих мирних жителів в Афганістані, коли одним ударом знищували більше сотні людей на весіллях. Тиша. Не було такої тиші, коли влаштовували провокації у Сирії, коли зображували застосування хімічної зброї урядом Асада. Потім з’ясувалося, що то фейк. Такий самий фейк і в Бучі», – сказав путін.

Президент рф додав, що лукашенко йому «сьогодні давав навіть документи» і нібито перехоплення про те, «хто, на якому транспорті приїжджав у цей населений пункт (Бучу – ред.) і створював умови для організації цієї провокації та фейку».

Тим часом самопроголошений президент білорусі олександр Лукашенко заявив, що різанина у Бучі, яку влаштували російські військові, – це «спецоперація англійців».

Зазначимо, майже від початку збройного конфлікту в Сирії були зафіксовані численні випадки застосування хімічної зброї режимом Башара Асада, якого підтримує росія. Це підтвердила Організація Об’єднаних Націй. На початку 2016 року сирійсько-американське медичне товариство оприлюднило доповідь, в якій було описано 161 атаку із застосуванням хімічної зброї від початку війни й до кінця 2015 року.

ВВС стверджувало, що має докази проведення щонайменше 106 хіматак у Сирії після вересня 2013 року, коли президент Сирії Асад підписав міжнародну конвенцію про заборону хімічної зброї і погодився знищити запаси хімічної зброї в країні.

Водночас Росія намагалася заперечувати, що сирійський режим застосовував хімічну зброю.

Так само зараз російське керівництво називає постановкою свідчення про масові вбивства і катування цивільних у Бучі.

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