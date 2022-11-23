У Львові повністю відновили електропостачання після російських масових обстрілів, однак діють планові відключення. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Так, станом на 21:25 год. у всьому Львові повернули електропостачання, однак деякі будинки залишаються без світла через планові відключення. Окрім того, в місті відновили водопостачання та опалення.

Нагадаємо, під час масованої російської атаки по Україні дві ракети влучили по електропідстанціях на Львівщині. Без світла залишились 1,5 мільйона людей у трьох районах. Львів також був повністю знеструмлений, без води та зв’язку.

Якщо відновити живлення оперативно не вдасться, у знеструмлених районах розгорнуть Пункти незламності. У Львові у подовженому режимі працюють 18 пунктів обігріву.

Загалом під час атаки 23 листопада російські окупанти випустили по Україні сім десятків ракет. 51 із них збила ППО. Є влучання в об’єкти енергетики, тому у всіх областях ввели екстрені знеструмлення.