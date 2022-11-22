У Львові запрацювали перші 18 пунктів обігріву: адреси

Для того, аби пройти непросту зиму під час війни, у Львові збираються відкрити більше тисячі пунктів обігріву. Перші 18 із них уже запрацювали у різних районах міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Перші 18 пунктів обігріву вже працюють при районних адміністраціях та комунальних підприємствах. Кожен із них може вмістити від 15 до 150 людей. Тут можна зігрітись, випити чаю і зарядити телефон.

Натисніть на зображення для збільшення

Один із пунктів обігріву, що вже відкритий для львів’ян, – Центр Довженка на Сихові, який одночасно може прийняти 150 осіб. Тут є кілька генераторів, металева пічка, теплова гармата на дизелі та речі першої необхідності. Відвідати цей пункт обігріву можна щодня з 10:00 до 19:00 год.

«Коли немає повітряної тривоги, на другому поверсі у нас діє безкоштовна коворкінгова зона, де люди можуть прийти і кілька годин попрацювати. А ще маємо дитячий куточок, де волонтери від ЮНІСЕФ можуть побавитись із малечою», – розповіла керівниця Центру Довженка Марта Іванишин.

Загалом на Сихові зараз працюють три пункти обігріву, які влаштували при комунальних закладах. Однак якщо ситуація погіршиться, ще кілька приватних установ готові відкрити у себе пункти обігріву і забезпечити цілодобове перебування там мешканців.

«За умови, що у Львові не буде світла впродовж доби, ми зупиняємо традиційний освітній процес. Школи, де є твердопаливні котли, генератори і wi-fi, переходять у зовсім інший режим роботи. Вони почнуть працювати як пункти обігріву для мешканців. Це також стосується закладів культури, управляючих компаній, районних адміністрацій, офісів територіальних громад та інших установ, які визначені у переліку на майже 200 локаціях», – додав перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Крім того, львів’яни у своїх будинках самоорганізувались і вже облаштували 733 власні пункти обігріву з «буржуйками». Подекуди є й генератори та інтернет. Втім у мерії кажуть, що користуватись цими пунктами обігріву проситимуть тоді, коли світла у Львові не буде по декілька днів.

Інформацію про найближчі пункти обігріву розмістять на під’їздах будинків. Про людей із фізичними обмеженнями також не забудуть.

«Працівники соціальних служб міста знають про них, звершують обходи і при необхідності подбають про них. Якщо виникнуть запитання чи щодо пунктів обігріву чи щодо внутрішньо переміщених осіб, необхідно звертайтесь в районну адміністрацію», – кажуть у міськраді Львова.

Дізнатися час та умови, за якими працюють пункти обігріву, можна також за номером телефону 050-555-44-61 або на Гарячій лінії міста 15-80.

Нагадаємо, на території Львівщини збираються розгорнути більше 400 пунктів обігріву. Детальніше читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР