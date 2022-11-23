«Приводів для паніки немає», – «Укренерго» про електропостачання

В «Укренерго» заявили, що мають чіткий план дій для усунення наслідків масових російських обстрілів, тому підстав для паніки немає. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Так, наразі диспетчери та інженери працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами, а ремонтні бригади оцінюють починають роботи всюди, де це можливо.

«Приводів для паніки немає. В «Укренерго» є чіткі плани та протоколи дій, які вже зараз виконуються. Насамперед, заживлюватимуться обʼєкти критичної інфраструктури – водоканали, теплокомунерго, лікарні, вокзали тощо. В деяких регіонах підключення вже здійснюються», – йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» додали, що ремонтні роботи можуть тривати довше морози та дощі зі снігом в деяких регіонах.

Нагадаємо, при значній перерві в електропостачанні активується робота Пунктів Незламності, які безкоштовно надаватимуть мешканцям міст базові послуги: електрику, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, воду, аптечку.

Раніше повідомлялось, що під час масованої ракетної атаки 23 листопада Росія влучила по українських енергетичних об’єктах. У всіх регіонах почались аварійні знеструмлення.

У Генштабі зазначили, що ППО збила 51 ракету з близько 65. яких випустили росіяни.

За даними Міненерго, тимчасово знеструмлені всі атомні станції, а також більшість теплових та гідроелектростанцій. Окрім того, окупанти пошкодили об‘єкти електропередачі.

На превеликий жаль, внаслідок чергової терористичної атаки Росії, загинули люди, є влучання в житлові будинки.

23 листопада по Львівщині влучили дві ракети. Три райони із семи залишились без світла. Це 1.5 млн абонентів. Місто Львів також залишилось повністю знеструмленим.