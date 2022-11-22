Влада приховала мільйон судових рішень «через війну»

Із публічного доступу в державному реєстрі судових рішень прибрали понад мільйон документів: це пояснюють роботами над засекреченням даних, які не можна розголошувати в умовах війни. Така відповідь державного підприємства «Інформаційні судові системи», яке займається веденням реєстру на запит Української правди.

За дорученням Державної судової адміністрації наразі в реєстрі створюють «модель автоматизованого знеособлення відомостей». Засекретити мають ту інформацію, яку не можна розголошувати в умовах воєнного стану.

Які саме дані мають бути додатково приховані – у підприємстві не розповіли.

Допоки ця автоматизована модель не буде побудована, з публічного доступу в реєстрі прибирають копії рішень.

Наразі обмежено доступ до понад мільйона електронних копій документів. Ця кількість змінюється через щоденну реєстрацію нових рішень.

Чи існує принцип, за яким обмежуються документи – невідомо.

Журналісти зафіксували зникнення з реєстру десятків рішень, які стосувались підозрюваних у колабораціонізмі і державній зраді з Київської області, а також російських воєнних злочинів на території деокупованої Київщини.

21 листопада до реєстру повернули близько таких 20 рішень, номери яких були в запиті УП. Зробили це за допомогою «засобів ручного керування».

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