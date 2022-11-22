ОСТАННІ НОВИНИ

Єврокомісія виділила Україні ще 2,5 млрд євро

Анастасія Диняк

|

Європейська комісія ухвалила рішення про виділення Україні 2,5 мільярда євро на відбудову країни. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

так, ці кошти підуть на відбудову України. Окрім того, фон дер Ляєн додала, що на 2023 рік Єврокомісія планує виділити 18 мільярдів євро. Фінансування буде виплачуватися регулярно

«Для термінового ремонту та швидкого відновлення, що веде до успішної реконструкції. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – зазначила вона.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

всі статті
Львівський портал