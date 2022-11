Єврокомісія виділила Україні ще 2,5 млрд євро

Європейська комісія ухвалила рішення про виділення Україні 2,5 мільярда євро на відбудову країни. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

так, ці кошти підуть на відбудову України. Окрім того, фон дер Ляєн додала, що на 2023 рік Єврокомісія планує виділити 18 мільярдів євро. Фінансування буде виплачуватися регулярно

«Для термінового ремонту та швидкого відновлення, що веде до успішної реконструкції. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – зазначила вона.

The @EU_Commission is disbursing a further €2.5 billion for Ukraine.

We are planning €18 billion for 2023, with funding disbursed regularly.

For urgent repairs and fast recovery leading to a successful reconstruction.

We will keep on supporting 🇺🇦 for as long as it takes. pic.twitter.com/X2bVI5PKe9

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2022