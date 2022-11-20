Відступ росіян з-під Херсона був організованішим за попередні, – розвідка Британії

Британська розвідка вважає відступ російських військ із правобережжя Херсонщини набагато організованішим, ніж в попередніх випадках. Про це йдеться щоденному звіті розвідки Міноборони Британії в Твіттері.

«Нещодавній відступ Росії із західної частини Херсона відбувся у відносно хорошому порядку порівняно з попередніми великими відступами Росії під час війни», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Міноборони Британії, під час відступу втрати транспортних засобів, ймовірно, обчислювалися десятками, а не сотнями, тоді як значна частина техніки, яка залишилася, була знищена російськими військами, щоб не дістатись Україні.

«Цей відносний успіх, ймовірно, частково пояснюється більш ефективним єдиним оперативним командуванням під керівництвом генерала Сергія Суровікіна. Тим не менш, сила все ще розколота через погане керівництво молодшого та середнього рівня», – повідомили в розвідці.

У розвідці наводять як приклад, що за останні місяці дві роти, підпорядковані СВО, втекли після вбивства їх командира. Інші офіцери, ймовірно, збрехали, намагаючись приховати інцидент.

Нагадаємо, 11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Місто повернули під контроль України, однак Генштаб певний час не підтверджував його звільнення з міркувань безпеки.

12 листопада в Херсоні знову відновили роботу міська та обласна влади. В місті вже проводять стабілізаційні заходи, вводять комендантську годину і обмеження на в’їзд і виїзд. Правоохоронці кажуть, що найбільша загроза у Херсоні та на інших звільнених територіях – масове замінування.

Російські війська, втікаючи з Херсона, зруйнували всю енергетичну інфраструктуру. Місто повністю знеструмлене. На те, аби відновити електропостачання, потрібен місяць.

Наразі відомо, що загалом на Херсонщині ЗСУ деокупували більше 60 населених пунктів.

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