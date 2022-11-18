За допомогою Ірану Лукашенко хоче налагодити виробництво боєприпасів, – розвідка

Білорусь планує налагодити виробництво снарядів для ствольної артилерії та РСЗВ, для цього за допомогою звернеться до Ірану. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Так, влада Білорусі шукає можливість налагодження у себе виробництва складових частин для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм і перехід в подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів.

Також у Лукашенка з’ясовують, чи можливо технологічно організувати процес збирання реактивних снарядів калібрів 122-мм, 220-мм і 300-мм з імпортних складових.

«У зв’язку з цим 20-23 листопада заплановано візит білоруської делегації до Ірану. Перелік питань для обговорення з іранською стороною стосується усього циклу виробництва – від технології виплавки сталі для складових частин боєприпасів до окраски снарядів та тари, що використовується для їхнього пакування», – кажуть в українській розвідці.

Нагадаємо, зі самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Білорусь надала свою територію, повітряний простір й інфраструктуру для здійснення російської агресії. Режим Лукашенка також віддає Кремлю свою військову техніку та зброю.

За даними українського Генштабу, зараз у Білорусі триває формування спільного з росіянами угруповання військ. Щоб підготувати його, потрібно щонайменше 2-3 місяці. Тому повторити напад на Україну російські окупанти можуть не раніше грудня-січня.

Зі свого боку ЗСУ вже тривалий час готуються до такого розвитку подій. У прикордонній з Білоруссю зоні заміновані дороги та інші території, зараз тут будують стіну. Якщо окупанти таки наважаться повторити своє вторгнення із Білорусі, у Генштабі кажуть, що відразу ж розпочнуть масоване вогневе ураження.

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