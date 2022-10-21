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Білорусь віддала Росії майже 100 танків

Андрій Котенський

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Білорусь передала терористичній Росії для нападу на Україну ще 24 танки Т-72А, а загалом за останні тижні – щонайменше 94 танки, повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

За інформацією джерел, танки виїхали із Білорусі в напрямку окупованого Росією Донецька 16 жовтня. Потягом було відправлено 24 танки Т-72А, які були зняті зі зберігання.

Танки були розконсервовані з 969-ї бази резерву танків в Уріччі (Любанський р-н, Мінська обл., РБ). Ешелон вирушив до залізничної станції Успенська (Ростовська обл., РФ) і далі в напрямку Донецька. Очікується, що нове озброєння перекинуть в Україну вже 26 жовтня 2022 року.

«Це вже 6-та група платформ із розконсервованою військовою технікою, яку білоруси передали РФ. Загалом за останні тижні режим Лукашенка передав РФ уже щонайменше 94 танки Т-72А та десятки Уралів», – йдеться у повідомленні.

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