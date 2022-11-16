Реальність, про яку попереджали, – Резніков про «приліт» у Польщі

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вибух ракети на території Польщі – це «реальність, про яку попереджали». Про це він написав у Twitter.
Так, Резніков наголосив, що для російських ракет немає такої перешкоди, як кордони, і Україна попереджала про це.
«Це реальність, про яку ми попереджали. Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів. Ні для російських неконтрольованих ракет. Ні для загрози, яку вони несуть нашим сусідам з ЄС та НАТО», – наголосив він.
Нагадаємо, 15 листопада російська ракета впала на території Польщі. Унаслідок цього загинули дві людини.
Один з літаків НАТО, який проводив регулярне спостереження над ситуацією в Україні, відстежив ракету, яка впала у Польщі.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що наразі немає достовірних даних про те, хто саме запустив ракету, яка впала на територію країни, однак підтвердив, що вона російського виробництва.
Згодом анонімні американські посадовці заявили, що, за попередніми оцінками США, ракета, яка впала на території Польщі, може належати ППО України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дані про нібито ракету української протиповітряної оборони, яка впала на території Польщі – це «конспірологічна теорія», яку просуває Росія.
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Анастасія Диняк