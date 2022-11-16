Реальність, про яку попереджали, – Резніков про «приліт» у Польщі

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вибух ракети на території Польщі – це «реальність, про яку попереджали». Про це він написав у Twitter.

Так, Резніков наголосив, що для російських ракет немає такої перешкоди, як кордони, і Україна попереджала про це.

«Це реальність, про яку ми попереджали. Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів. Ні для російських неконтрольованих ракет. Ні для загрози, яку вони несуть нашим сусідам з ЄС та НАТО», – наголосив він.