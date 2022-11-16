На Львівщині запроваджують цілодобовий графік відключень світла

З 17 листопада графік погодинних відключень світла у Львівській області триватиме цілодобово. Про це повідомив у Facebook голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Як пояснив голова ОВА, це означає, що НЕК «Укренерго» запроваджує обмеження не лише у проміжку з 07:00 год. до 22:00 год. а впродовж усієї доби. Відключення триватимуть, як і раніше, 4 години, але кожну групу споживачів відмикатимуть двічі на день. Оновлений графік можна переглянути на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла».

«Це все вимушені дії через масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі нашої країни. Маємо пройти цей етап. Над виправленням ситуації цілодобово працюють наші енергетики», – написав Козицький.

Також він закликав зробити запас води й харчів, підготувати теплий одяг та аптечку, зарядити телефони і павербанки та придбати радіоприймач.

Нагадаємо, 15 листопада шість російських ракет влучили у три енергетичні об’єкти на Львівщині. Пошкодження критичні. Через це одночасно мати світло можуть лише 30% усіх абонентів області.

Загалом 15 листопада російські війська завдали найбільш масований удар по енергетичній інфраструктурі України з початку повномасштабного вторгнення. За уточненими даними Повітряних Сил, РФ випустила 96 ракет, 75 із яких збила ППО. Також окупанти застосували ударні дрони, в тому числі іранського виробництва.

Ворог переважно атакував об’єкти енергетичної інфраструктури України, хоча збули також і влучання в житлові будинки у Києві. Близько 10 мільйонів абонентів залишились без світла, виникли значні проблеми з водопостачанням та мобільним зв’язком.

Окрім того, дві ракети влучили по території Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Досі достеменно було невідомо, чи йдеться саме про російські ракети. Президент США Джо Байден нещодавно заявив, що вибух у Польщі спричинила українська ракета протиповітряної оборони.

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