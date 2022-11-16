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Повітряні Сили уточнили кількість ракет, випущених Росією 15 листопада

Наталя Дуляба

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За уточненими даними, під час масованої атаки 15 листопада Росія випустила по Україні 96 ракет, 75 із них збила протиповітряна оборона. Про це йдеться на сторінці командування Повітряних Сил у Facebook.

Так, у вівторок, 15 листопада, російські окупаційні війська атакували Україну 96 крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, «Калібр»), керованими авіаційними ракетами Х-59, ударними дронами Shahed-136/131, «Оріон» та «Орлан-10».

Українська протиповітряна оборона збила 75 крилатих ракет Х-101, Х-555, «Калібр», дві керовані авіаційні ракети Х-59, 10 безпілотників Shahed-136/131, один «Оріон» та один «Орлан-10».

Водночас речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону заявив, що це була найбільш масова російська атака по критичній інфраструктурі з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Зазначимо, досі було відомо, що 15 листопада РФ запустила по Україні понад 90 ракет, 73 із них вдалося збити ППО.

Ворог переважно атакував об’єкти енергетичної інфраструктури України, хоча збули також і влучання в житлові будинки у Києві. Близько 10 мільйонів абонентів залишились без світла, виникли значні проблеми з водопостачанням та мобільним зв’язком.

Окрім того, дві ракети влучили по території Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Досі достеменно невідомо, чи були це саме російські ракети.

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