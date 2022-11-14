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У Львові стартує опалювальний сезон

Наталя Дуляба

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В понеділок, 14 листопада, у Львові розпочинають опалювальний сезон для населення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Зазвичай опалювальний сезон у Львові розпочинають у середині жовтня, однак цьогоріч через теплу погоду опалення до будинків львів’ян почнуть подавати із 14 листопада.

Як розповіла заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк, на котельнях вже розпломбували лічильники газу, найбільші джерела тепла, ТЕЦ-1 і ТЦ «Північна», вже працюють. Тому протягом дня до будинків львів’ян почнуть подавати опалення.

«Відновлення подачі тепла відбувається поступово, тобто не всі одночасно отримують тепло. Потрібен певний час, щоб нагріти теплоносій і доставити до будівель. Якщо все буде без жодних ускладнень, то впродовж сьогоднішнього і завтрашнього днів всі мали б мати опалення», – пояснила посадовиця та наголосила, що тарифи на тепло залишаються незмінними.

Зазначимо, що для бюджетних установ у Львові опалювальний сезон офіційно стартував 7 листопада, хоча першим лікарням і дитсадкам подали тепло ще на початку жовтня на їхнє ж прохання.

Як писав Львівський портал, Львів готується до різних сценаріїв опалювального сезону. У мерії вже розробили план дій при обмеженні чи відсутності постачання газу та електроенергії. Так, комунальники роблять запаси альтернативних видів палива, зокрема й дров, готують печі «буржуйки». Загалом місто підготувало близько 700 таких печей, які за потреби можна буде використовувати.

А до початку 2023 року у Львові хочуть збудувати біопаливну котельню, яка покриє потреби в опаленні четвертої частини міста. У цей об’єкт «Нафтогаз» збирається вкласти 1 млрд грн.

Загалом температура у помешканнях українців цьогоріч буде дещо нижчою за норму – в середньому +18 градусів. Мінімально допустима – 16 градусів тепла.

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