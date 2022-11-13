На Херсонщині авто «Укрзалізниці» підірвалось на міні

Автомобіль із працівниками Укрзалізниці підірвався на міні на деокупованій частині Херсонщини. Шестеро людей постраждали. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в етері телемарафону, повідомляє NV.UA.

«Сьогодні стався трагічний інцидент, коли автомобіль зі спеціалістами Укрзалізниці, перебуваючи на сільській дорозі, разом із шістьма фахівцями вибухнув на міні. На щастя, всі живі», — сказав він.

Як відомо, 11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Місто повернули під контроль України, однак Генштаб певний час не підтверджував звільнення Херсона з міркувань безпеки.

На вечір п’яниці, 11 листопада, в Херсоні вдалося знову відновити роботу українського телебачення.

12 листопада у звільненому Херсоні відновили роботу міська та обласна влади.

Раніше Львівський портал повідомляв, що «Укрзалізниця» анонсувала відновлення сполучення із Херсоном.

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