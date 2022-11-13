Мешканців звільненої Херсонщини закликають евакуюватися

На правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожих обстрілів, а відтак громадян закликають тимчасово евакуюватися. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Він зауважує, що російська армія, коли тікає, від безвиході починає воювати з мирними людьми.

«Підлі вороги перед втечею завдали серйозних руйнувань нашій критичній інфраструктурі, що забезпечує електро-, тепло- та водопостачання. Тому наполегливо рекомендуємо вам евакуюватися до більш безпечних регіонів – закликав Ярослав Янушевич.

Щоб уточнити інформацію та записатися на евакуацію, мешканці можуть звернутися на «гарячу лінію»: 0 800 330 951; 38 091 481 7845.

Янушевич запевнив, що евакуація тимчасова, і всі евакуйовані отримуватимуть усю необхідну допомогу.

Як відомо, 11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Місто повернули під контроль України, однак Генштаб певний час не підтверджував звільнення Херсона з міркувань безпеки.

На вечір п’яниці, 11 листопада, в Херсоні вдалося знову відновити роботу українського телебачення.

12 листопада у звільненому Херсоні відновили роботу міська та обласна влади.

13 листопада у центрі міста відновили український мобільний зв’язок.

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