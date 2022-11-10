На межі Херсонщини і Миколаївщини деокуповано 12 сіл, – ОВА

Українські військові повернули під свій контроль 12 населених пунктів на межі Херсонщини з Миколаївщиною. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич на своїй сторінці у Facebook.

Очільник Херсонщини не називає цих 12 звільнених від російських окупантів населених пунктів, втім уточняє, що вони розташовані на межі Херсонської й Миколаївської областей. Лише за добу 9 листопада ЗСУ деокупували 260 км кв.

«Нашим мужнім захисникам вдалося посунути лінію фронту на 7 км», – написав Ярослав Янушевич.

Нагадаємо, українські військові деокупували село Борозенське Херсонської області, що за 35 км від Берислава. Напередодні стало відомо про звільнення від російських загарбників сіл Правдине і Калинівське Херсонської області. Із Правдиного до Херсона – менше 35 км, із Калинівського – близько 55 км.

Також ЗСУ повернули під свій контроль Снігурівку, що на Миколаївщині.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що 9 листопада українська армія деокупувала на Херсонщині 6 населених пунктів. Загалом звільнене 41 село і місто у Херсонській області. А з 1 жовтня дотепер наші військові просунулись тут майже на 37 км вперед.

Як повідомляв Львівський портал, 9 листопада міністр оборони Росії Сєргей Шойгу наказав російським військам відступити з правого берега Херсонської області, тобто залишати Херсон.

В Офісі президента заявили, що Україна не бачить ознак відступу Росії без бою, незважаючи на заяву Міноборони РФ. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний стверджує, що за кожним так званим «жестом доброї волі» і відводом російських військ стоять колосальні зусилля українських захисників.

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