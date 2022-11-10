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Підрив Каховської ГЕС означатиме оголошення війни всьому світу, – Зеленський

Анастасія Диняк

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яка спроба росіян атакувати Каховську ГЕС означатиме оголошення Росією війни усьому світу. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

Так, Зеленський попередив Кремль та командування російської армії про наслідки атаки на Каховську ГЕС.

«будь-яка спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та зневоднити Запорізьку АЕС означатиме оголошення вами війни всьому світу. Подумайте, що з вами тоді буде», – наголосив президент.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, українська розвідка заявила, що рашисти замінували Каховську ГЕСС ще в квітні, а тепер встановлюють вибухівку у шлюзах та на опорах.

20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції й планують здійснити теракт під чужим прапором.

Про те, що росіяни спробують підірвати дамбу Каховської гідроелектростанції і звинуватити в підриві Україну, кажуть й аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, якщо російські окупаційні війська наважаться підірвати Каховську ГЕС, тоді Крим залишиться без води на 10-15 років, а, можливо, навіть назавжди.

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