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РФ ще в квітні почала заміновувати Каховську ГЕС, – розвідка

Ольга Денисяка

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Окупанти ще в квітні замінували Каховську ГЕС і наразі проводять роботи з мінування шлюзів та опор. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

За даними української розвідки, росіяни передбачають швидке звільнення українськими Силами Оборони правобережної частини Херсонської області та готують серію терактів на цій території. Зокрема, під загрозою руйнування опинилась дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської гідроелектростанції. При цьому, підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні.

Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор каховської ГЄС. На дамбі встановлено 2 військові тентовані «Камази» без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою.

«На сьогодні остаточно зрозуміло, що держава терорист свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків. В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону», – наголосили в розвідці.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції й планують здійснити теракт під чужим прапором.

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