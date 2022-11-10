На Херсонщині спалили російських десантників

На Херсонському напрямку українські спецпризначенці двома влучними пострілами спалили ворожі бронемашини із російськими десантниками всередині. Про це йдеться на сторінці Сил спеціальних операцій у Facebook.

Де саме так філігранно попрацювали спецпризначенці, не уточняють. Відомо, що йдеться про Херсонщину. Під час удару російські десантники спробували втекти, але безуспішно.

«Оператори тактичної групи ССО двома влучними пострілами вщент знищили дві російські БМД разом із десантом всередині. Під час атаки частина росіян намагалася втекти, але це їм не вдалося», – кажуть спецпризначенці.

Нагадаємо, українські військові деокупували село Борозенське Херсонської області, що за 35 км від Берислава. Напередодні стало відомо про звільнення від російських загарбників сіл Правдине і Калинівське Херсонської області. Із Правдиного до Херсона – менше 35 км, із Калинівського – близько 55 км.

Також ЗСУ повернули під свій контроль Снігурівку, що на Миколаївщині. Загалом на межі Миколаївської та Херсонської областей звільнили 12 населених пунктів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що 9 листопада українська армія деокупувала на Херсонщині 6 населених пунктів. Загалом звільнене 41 село і місто у Херсонській області. А з 1 жовтня дотепер наші військові просунулись тут майже на 37 км вперед.

Як повідомляв Львівський портал, 9 листопада міністр оборони Росії Сєргей Шойгу наказав російським військам відступити з правого берега Херсонської області, тобто залишати Херсон.

В Офісі президента заявили, що Україна не бачить ознак відступу Росії без бою, незважаючи на заяву Міноборони РФ. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний стверджує, що за кожним так званим «жестом доброї волі» і відводом російських військ стоять колосальні зусилля українських захисників.

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