ЗСУ деокупували ще 2 села на Херсонщині

Українські військові звільнили від російських окупантів ще два села на Херсонщині – Правдине й Калинівське. Відео поширюють українські Telegram-канали.

Так, українські військові підняли прапор України над звільненим селом Калинівське. За даними Української правди, село ЗСУ звільнили в середу вдень.

Окрім того, українці зайшли до Правдиного, там розгорнулися важкі бої, однак у ніч з 8 на 9 листопада російські окупанти таки залишили село.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав російським військам відступити з правого берега Херсонської області, тобто залишати Херсон.

В Офісі президента заявили, що Україна не бачить ознак відступу Росії без бою, незважне бачитьаючи на заяву Міноборони РФ. Водночас голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав не розголошувати інформацію про дії Сил оборони України та наголосив, що варто довіряти офіційним джерелам інформації.

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