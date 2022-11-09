Україна не бачить ознак здачі Херсона, – ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак відступу Росії без бою, незважаючи на заяву Міноборони РФ. Про це він написав у Твіттері.

За його словами, в Херсоні залишається значна частина російських військових, а в регіоні створюються додаткові резерви.

«Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви», – написав Подоляк.

Водночас голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав не розголошувати інформацію про дії Сил оборони України та наголосив, що варто довіряти офіційним джерелам інформації.

«Звертаюся до мешканців Херсонщини та всіх, хто має будь-яку інформацію про події на південному фронті – дотримуйтеся інформаційної тиші. Не розголошуйте нічого про дії Сил оборони України. Це дуже важливо для нашої спільної перемоги. Не треба передчасно впадати в ейфорію: що б там не казали росіяни, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації», – заявив в Телеграмі Ярослав Янушевич.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав російським військам відступити з правого берега Херсонської області, тобто залишати Херсон.

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