Окупанти оголосили в Херсоні цілодобову комендантську годину. Оновлено

Російські військові оголосили цілодобову комендантську годину в тимчасово окупованому Херсоні. Про це пише пропагандистське кремлівське ЗМІ «РИА Новости».

Так, видання посилається на заяву самопроголошеної окупаційної «влади» міста. Відтак, у Херсоні оголошено цілодобову комендантську годину. На який проміжок часу окупанти не вказують.

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Як пише Українська правда, згодом попередній пост колаборанта Кирила Стремоусова замінили новим, з якого цитату про комендантську годину вирізали і залишили заклик до місцевих мешканців виїжджати, щоб «не стати мішенню для нацистів».

Ще пізніше оприлюднили нове відео, у якому Стремоусов заявив, що комендантська година таки є, однак лише для «ДРГ і пособників фашистів».

Нагадаємо, 4 листопада Путін заявив, що мешканців тимчасово окупованого Херсона потрібно вивезти з міста.

Зауважимо, у ранковому зведенні 22 жовтня Генштаб говорив про те, що Херсон покинула значна частина населення. А російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв.

Перед цим у Генштабі заявили, що основним завданням для російських окупантів зараз є зупинення наступу ЗСУ на Херсонщині.

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що росіяни потенційно вже готові до чергового «акту доброї волі» на тимчасово окупованій Херсонщині.