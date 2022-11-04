Наступний «акт доброї волі» росіян можливий на Херсонщині, – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що росіяни потенційно вже готові до чергового «акту доброї волі» на тимчасово окупованій Херсонщині. Про це він повідомив на брифінгу в Ukraine Media Center.

Так, Резніков зазначив, що варто довіряти лише даним розвідки, адже інформація щодо відступу окупантів з Херсона може бути елементом інформаційно-психологічної спеціальної операції (ІПСО). Однак міністр не виключає, що росіяни таки можуть відступити з Херсона на лівий берег Дніпра.

«Їхня звичка до “актів доброї волі” давно вже відома. Так було, коли вони звільнили територію Київської області, потім Сумської та Чернігівської завдяки рішучим діям сектора безпеки й оборони. Потім був острів Зміїний. Я думаю, що потенційно вони готові до чергового “акту доброї волі” у Херсонській області», – зазначив він.

Резніков додав, що переконаний у завершені війни на кордоні України, визнаними у 1991 року, з повністю деокупованими територіями.

Нагадаємо, у ранковому зведенні 22 жовтня Генштаб говорив про те, що Херсон покинула значна частина населення. А російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв.

Перед цим у Генштабі заявили, що основним завданням для російських окупантів зараз є зупинення наступу ЗСУ на Херсонщині.