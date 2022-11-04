Путін планує вивезти українців з Херсона

Путін заявив, що мешканців тимчасово окупованого Херсона потрібно вивезти з міста. Про це пише Українська правда.

Так, Путін намагається видати примусову депортацію за турботу. За його словами, людей необхідно «прибрати із зони найбільш небезпечних бойових дій».

Глава Кремля додав, що люди «не повинні страждати від обстрілів, від наступальних, контрнаступальних та інших заходів».

Нагадаємо, у ранковому зведенні 22 жовтня Генштаб говорив про те, що Херсон покинула значна частина населення. А російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв.

Перед цим у Генштабі заявили, що основним завданням для російських окупантів зараз є зупинення наступу ЗСУ на Херсонщині.

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що росіяни потенційно вже готові до чергового «акту доброї волі» на тимчасово окупованій Херсонщині.