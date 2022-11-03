Із частини у Казані втекли 15 мобілізованих, ще двоє скоїли самогубство, – Генштаб ЗСУ

Мобілізація в Росії триває, хоч і приховано. Серед резервістів панує низький морально-психологічний стан, тому вони вдаються до втечі з військових частин, є навіть випадки самогубства. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 3 листопада.

Хоч в Росії оголосили про завершення часткової мобілізації, військове керівництво РФ продовжує набір так званих «добровольців» для у часті у війні на території України. Військкомати отримали вказівки щодо подальшого формування добровольчих підрозділів.

«Цими “добровольцями” можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров’я, окрім осіб, що мають офіційний статус інваліда. Щоб уникнути юридичних та фінансових зобов’язань, укладання контракту з Міністерством оборони РФ з такими особами не передбачено», – вказано у повідомленні.

Разом із тим у Генштабі додають, що раніше відмобілізований особовий склад ворога має низький морально-психологічний стан, а це призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації. Так, під час злагодження в Казані самовільно залишили частину більше 15 солдат і сержантів зі складу 57 мотострілецької дивізії так званих «територіальних військ». А під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства.

«Основною проблемою вже діючих окупаційних підрозділів, крім приватних військових кампаній, залишається низька навченість особового складу та швидкий вихід із ладу бойової техніки, що знята зі зберігання і не пройшла відповідного обслуговування», – підкреслюють у Генштабі.

Нагадаємо, 28 жовтня міністр оборони РФ Сєргей Шойгу доклав президенту Росії Владіміру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася. За його словами, вже мобілізували 300 тисяч резервістів, як це було раніше передбачено. В Україну відправили 82 тисячі військових, решта ще проходять бойове злагодження на полігонах.

Разом із тим Шойгу відзвітував, що середній вік російського мобілізованого становить 35 років.

За даними української розвідки, станом на кінець жовтня в Росії вже мобілізували мінімум 200 тисяч людей, частину з них вже перекинули на фронт, незважаючи на мінімальну підготовку або взагалі її відсутність як таку. Разом із тим в РФ бракує досвідчених військових кадрів, які б проводили навчання для мобілізованих.

У Генштабі прогнозують, що основну частину мобілізованих росіян кинуть у зону бойових дій в Україні орієнтовно у першій половині листопада.

Так звану «часткову мобілізацію» в Росії оголосив президент Владімір Путін 21 вересня. До цього часу мобілізація в РФ вже й так відбувалась, проте приховано. На війну в Україну вербували добровольців, які укладали контракти з російською армією.

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