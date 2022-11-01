Шмигаль закликав українців почати готуватися до зими

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців почати запасатися усім необхідним і готуватися до зима. Про це він написав у Telegram.

Так, Шмигаль наголосив, що зима буде складної і готуватися до неї потрібно вже зараз.

«Держава готується та запасається додатковим обладнанням і українці повинні готуватися до складної зими та мати запаси всього необхідного», – написав він.

Прем’єр додав, що Україна продовжує домовлятися про збільшення постачання обладнання для відновлення інфраструктури, а також мобільних джерел живлення та обігріву.

Нагадаємо, Україна вже домовилася про постачання обладнання від урядів і компаній Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції.

Зазначимо, 10-11 жовтня російські війська здійснили масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Загалом було випущено більше ста ракет й ударних дронів. На Львівщині ворог фактично знищив чотири електропідстанції, через це Львів і область тимчасово залишились без світла, інтернету, мобільного зв’язку і води.

Як відомо, після атак РФ на енергосистему України, жителів Львівщини неодноразово закликали скоротити споживання електроенергії.

Станом на 17 жовтня Львівщина зменшила споживання електроенергії лише на 10%, а потрібно було на 25%.

Для економії світла у Львові вимкнулифонтани і підсвітку на фасадах будинків. Із 20 жовтня у області запровадили графік обмеження споживання електрики для промислових споживачів. Із 21 жовтня у Львівській області заборониливикористовувати будь-яке зовнішнє освітлення, крім доріг та критичної інфораструктури та цього також виявилось недостатньо.