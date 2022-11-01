Дванадцять країн постачатимуть Україні енергетичне обладнання, – МЗС

Уряди та компанії 12 країн допоможуть Україні у відновлені енергетичної інфраструктури, яку пошкодили російські обстріли. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомила пресслужба МЗС.

Так, Україна вже домовилася про постачання обладнання від урядів і компаній Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції.

«Ми вже домовилися про постачання обладнання від урядів і компаній 12 країн: Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції. Загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання. Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Ми продовжуємо працювати над збільшенням кола партнерів і обсягів підтримки», – заявив він.

Серед обладнання, яке отримує Україна, є генератори різних типів, перемикачі автоматичні, теплові гармати та інше.

Нагадаємо, 10-11 жовтня російські війська здійснили масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Загалом було випущено більше ста ракет й ударних дронів. На Львівщині ворог фактично знищив чотири електропідстанції, через це Львів і область тимчасово залишились без світла, інтернету, мобільного зв’язку і води.

Як відомо, після атак РФ на енергосистему України, жителів Львівщини неодноразово закликали скоротити споживання електроенергії.

Станом на 17 жовтня Львівщина зменшила споживання електроенергії лише на 10%, а потрібно було на 25%.

Для економії світла у Львові вимкнулифонтани і підсвітку на фасадах будинків. Із 20 жовтня у області запровадили графік обмеження споживання електрики для промислових споживачів. Із 21 жовтня у Львівській області заборониливикористовувати будь-яке зовнішнє освітлення, крім доріг та критичної інфораструктури та цього також виявилось недостатньо.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.