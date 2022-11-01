Рашист хвалиться застосуванням заборонених фосфорних бомб в Україні, – перехоплення

У війні проти України російські окупанти продовжують використовувати заборонені у всьому світі фосфорні бомби. Цього разу обстріл прийшовся на Бахмут. Про це йдеться у телефонній розмові одного з рашистів, яку перехопила й опублікувала СБУ.

Говорячи зі своєю дружиною, загарбник розказує, як російські військові обстріляли позиції ЗСУ у Бахмуті фосфорними боєприпасами. Втім згадувати про те, що ця зброя заборонена до використання Женевською конвенцією, він не став.

Рашист описує цей обстріл як «салют» і хизується, що такі боєприпаси має лише РФ.

«Наши хохлов фосфором жгли. Салюты были ночью. Эта х*йня, если на кожу попадает, на тело, прожигает до костей. И прям зарево такое, п*зда была», – каже окупант.

Зі свого боку в СБУ додають, що навіть такі методи не допоможуть рашистам, і вони обов’язково відповідатимуть за свої злочини. За порушення законів і звичаїв війни загалом уже відкрито понад 15 тисяч кримінальних проваджень.

Зазначимо, що Женевська конвенція забороняє використання фосфорних снарядів. Незважаючи на це, російські окупаційні війська з початку повномасштабного вторгнення застосовували їх на Донеччині, Луганщині, у Запорізькій області, на острові Зміїний, а нещодавно – у селищі Велика Новосілка, що недалеко від Вугледара.

Довідково: фосфорні боєприпаси – це вогненебезпечні боєприпаси, які містять білий фосфор, що дуже активно спалахує від контакту з киснем. Білий фосфор викликає не просто опіки, а глибокі рани, починаючи від ураження кісток до змертвіння тканин.

Brennende Zwiebel або «Палаючий купол» – неофіційна назва фосфорних бомб, поширена серед військових ще з часів Першої світової. У Другій світовій війні нацисти Третього Рейху також застосовували ці жахливі за наслідками боєприпаси. Ця зброя містить білий фосфор – сполуку, температура горіння якої перевищує 800°C.

Одне влучання такої бомби може знищити кілька сотень квадратних метрів території. Водночас людям, які зазнали ураження, фосфорні боєприпаси завдають тяжких та болісних каліцтв або призводять до смерті. Небезпеку несе не тільки вогонь, а й продукти горіння, вдихання яких знищує легені.

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