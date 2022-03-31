Росіяни використали на Донеччині фосфорні боєприпаси

Вночі 31 березня окупанти обстріляли Донецьку область фосфорними снарядами. Ванслідок обстрілів 11 людей отримли поранення, серед них є 4 дітей. Про це у Телеграмі заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

З його інформацією, вночі росіяни продовжували обстріли у центральній частині області. У Мар’їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди. До Курахівської міської лікарні доставлено 11 поранених цивільних з Мар’їнської громади, серед них 4 дитини.

Зранку під ворожим обстрілом і Очеретинська громада. Внаслідок чого є двоє поранених.

Павло Кириленко зазначив, що до прифронтових населених пунктів продовжують поставляти продукти та питну воду. Також з регіону є можливість евакуюватись. Голова ОВА закликав мешканців скористатись можливістю виїхати, аби зберегти життя.

«Вкотре закликаю всіх, хто опинився на лінії фронту, хто залежний від наявності специфічних ліків та медичного догляду, скористатися можливістю і виїхати. Евакуація – це тимчасово. Найважливіше зараз – зберегти життя!», – наголосив голова ОВА.

Довідка

Фосфорні боєприпаси – це вогненебезпечні боєприпаси, які містять білий фосфор, що дуже активно спалахує від контакту з киснем. Білий фосфор викликає не просто опіки, а глибокі рани, починаючи від ураження кісток до змертвіння тканин.

Використання фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією.

Brennende Zwiebel або «Палаючий купол» – неофіційна назва фосфорних бомб, поширена серед військових ще з часів Першої світової. У Другій світовій війні нацисти Третього Рейху також застосовували ці жахливі за наслідками боєприпаси. Ця зброя містить білий фосфор – сполуку, температура горіння якої перевищує 800 градусів Цельсія.

Одне влучання такої бомби може знищити кілька сотень квадратних метрів території. Водночас людям, які зазнали ураження, фосфорні боєприпаси завдають тяжких та болісних каліцтв або призводять до смерті. Небезпеку несе не тільки вогонь, а й продукти горіння, вдихання яких знищує легені.

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