На Луганщині окупанти скидають фосфорні боєприпаси: чим вони небезпечні

Місто Попасна Луганської області зазнало моторошного удару ворожої авіації. Його атакували забороненими на міжнародному рівні фосфорними боєприпасами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Окупаційні війська РФ на Луганщині в районі міста Попасна застосовували фосфорні боєприпаси.

«Нищівна, руйнуюча, потворююча сила. Це те, що фашисти називали «Brennende Zwiebel». Це те, що рашисти зараз випускають по нашим містам. Неймовірні страждання і пожежі. Асвабадітєлі в усій красі. Скоти. Не люди», – зазначив Білошицький.

Довідка.

Фосфорні боєприпаси – це вогненебезпечні боєприпаси, які містять білий фосфор, що дуже активно спалахує від контакту з киснем. Білий фосфор викликає не просто опіки, а глибокі рани, починаючи від ураження кісток до змертвіння тканин.

Використання фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією.

Brennende Zwiebel або «Палаючий купол» – неофіційна назва фосфорних бомб, поширена серед військових ще з часів Першої світової. У Другій світовій війні нацисти Третього Рейху також застосовували ці жахливі за наслідками боєприпаси. Ця зброя містить білий фосфор – сполуку, температура горіння якої перевищує 800 градусів Цельсія.

Одне влучання такої бомби може знищити кілька сотень квадратних метрів території. Водночас людям, які зазнали ураження, фосфорні боєприпаси завдають тяжких та болісних каліцтв або призводять до смерті. Небезпеку несе не тільки вогонь, а й продукти горіння, вдихання яких знищує легені.

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Фото, відео: Олексій Білошицький