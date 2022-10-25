Росіяни обстріляли Донеччину забороненими фосфорними снарядами

Російські окупаційні війська застосували на Донеччині фосфорні снаряди, які заборонені до використання Женевською конвенцією. Про це повідомила Нацгвардія України у своєму Telegram.

Фосфорні снаряди рашисти застосували в смт Велика Новосілка, що недалеко від Вугледара. Один із таких обстрілів зняли на відео бійці Нацгвардії.

«Ці снаряди небезпечні тому, що окрім того, що випалюють все живе, так ще й надзвичайно отруйні для довкілля», – наголошують військові.

Зазначимо, що Женевська конвенція забороняє використання фосфорних снарядів. Незважаючи на це, російські окупаційні війська з початку повномасштабного вторгнення застосовували їх на Донеччині, Луганщині, у Запорізькій області, а також на острові Зміїний.

Довідково: фосфорні боєприпаси – це вогненебезпечні боєприпаси, які містять білий фосфор, що дуже активно спалахує від контакту з киснем. Білий фосфор викликає не просто опіки, а глибокі рани, починаючи від ураження кісток до змертвіння тканин.

Brennende Zwiebel або «Палаючий купол» – неофіційна назва фосфорних бомб, поширена серед військових ще з часів Першої світової. У Другій світовій війні нацисти Третього Рейху також застосовували ці жахливі за наслідками боєприпаси. Ця зброя містить білий фосфор – сполуку, температура горіння якої перевищує 800°C.

Одне влучання такої бомби може знищити кілька сотень квадратних метрів території. Водночас людям, які зазнали ураження, фосфорні боєприпаси завдають тяжких та болісних каліцтв або призводять до смерті. Небезпеку несе не тільки вогонь, а й продукти горіння, вдихання яких знищує легені.

Використання фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією.

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